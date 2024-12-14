"طرد سعود عبد الحميد من الاتحاد إلى الهلال" يفجر جدلًا بين نقاد السعودية

ماذا حدث في ستوديو "أكشن مع وليد"؟

كسر النجم سعود عبد الحميد، لاعب روما الإيطالي، حالة الإحباط التي عانى منها منذ رحيله لخوض تجربة احتراف في فريق الذئاب، بمشاركة فعالة خلال مباراته الأخيرة أمام سبورتنج براجا البرتغالي في الدوري الأوروبي.

سعود البالغ من العمر 24 سنة، انتقل من الهلال إلى روما، خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2024"، في صفقة قدرت قيمتها بـ2.5 مليون يورو؛ وبعقد لمدة 4 سنوات حتى 30 يونيو 2028، لكنه لم يحظ بفرصة للمشاركة، إلا مع وصول المدرب الجديد كلاوديو رانييري.

ومع مشاركته أساسيًا، سجل سعود هدفًا مساء الخميس؛ ليقود روما للفوز (3-0) على سبورتنج براجا، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي 2024-2025.

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وبعد ظهوره اللافت في مباراة براجا، أجرى سعود عبد الحميد مقابلة مع "كورة بريك"، أكد خلالها أن الانتقال من الاتحاد إلى الهلال، بمثابة "الخطوة الكبيرة" في مسيرته الكروية؛ خصوصًا أنه كان هناك تحدٍ خاص، بتواجد لاعب بحجم محمد البريك، يلعب في نفس مركزه "الظهير الأيمن"، بقلعة الزعيم.

وأثار حديث النجم سعود، حالة من الجدل بين ضيوف برنامج "أكشن مع وليد" على فضائية "MBC"، حيث علق عبد العزيز الزلال، قائلًا: "أنا سعيد بتصريحات سعود عبد الحميد وأتمنى له التوفيق في روما الإيطالي ليكون خطوته نحو نادٍ أكبر في أوروبا، مثلما فعل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الحالي وروما السابق".

وأضاف: "حديث سعود كان فيه جزئية مهمة، عندما قال إن انتقاله إلى الهلال كان خطوة كبيرة بعدما تم (طرده من الاتحاد)، وذلك بناء على كلام الزميل عبدالله فلاتة في حلقة سابقة".

وكان الناقد الرياضي عبد الله فلاتة ضمن الحضور، ليرد مازحًا: "جعلتني أقول كلام على الهلال غير حقيقي حتى وأنا موجود في البرنامج. لا أدري من أين جئت بهذا الكلام".