"روما سيعلن التعاقد مع رونالدو في السابع من يوليو"

نادي العاصمة الإيطالية يعمل على التوقيع مع كريستيانو رونالدو، حسبما أكد أكثر من لاعب سابق في صفوف روما.

يستعد نادي روما الإيطالي لتوجيه ضربة مدوية في سوق الانتقالات، وذلك عبر محاولة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وعلى الرغم من تأكيد الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الجديد أكثر من مرة على أن رونالدو سيكون محوريًا في مشروعه مع "الشياطين الحمر"، إلا أن التحركات في سوق الانتقالات قد تقول عكس ذلك.

وكشف أنجيلو دي ليفيو، لاعب روما السابق، خلال مقابلة مع محطة "Retesport" الإذاعية الإيطالية أن روما يتصدر بالفعل سباق التعاقد مع رونالدو.

ماذا قيل؟

لاعب روما السابق قال في تصريحاته: "أعرف من مصادر مختلفة أن روما يحاول التعاقد مع كريستيانو رونالدو، وقد يكون 7 يوليو هو موعد الإعلان".

وأضاف: "الأمور جنوني، لكن الأخبار تنتشر بشدة في عالم كرة القدم، تحدثت عن طريق الصدفة مع صديق يعمل في التلفزيون واطلع على المفاوضات بشأن كريستيانو من مدير نادي مهم في مأدبة عشاء قبل أيام قليلة ".

لماذا تم اختيار يوم السابع من يوليو بالتحديد؟

السبب وراء الإعلان عن الصفقة في السابع من يوليو، هو مناورة على مستوى التواصل والتأثير حتى يصل كريستيانو رونالدو إلى فريق "الذئاب" في اليوم الذي يتناسب مع الرقم الذي ارتداه في معظم الأوقات في مسيرته.

فيما أصر فابيو بيتروتسي لاعب روما السابق أيضًا على هذا التاريخ عبر وسائل الإعلام، وقال في تصريحات صحفية: "أعرف من مصدر جيد، من شخص معتمد للغاية، أن روما يحاول الحصول على كريستيانو رونالدو بكل الوسائل".

وأضاف: "يجب تسوية التفاصيل، من أجل حقوق الصورة، لكنني أعلم أنه سيغادر يونايتد".

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