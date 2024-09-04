روما يحسم الجدل رسميًا .. حقيقة استبعاد سعود عبدالحميد من قائمة "الدوري الأوروبي"

أول سعودي محترف في الملاعب الإيطالية..

خلال الساعات القليلة الماضية.. خرجت أنباء عن إمكانية "استبعاد" النجم الدولي السعودي سعود عبدالحميد، من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، في مسابقة الدوري الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

سعود البالغ من العمر 25 سنة، انضم إلى روما في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، وبعقد لمدة 4 سنوات حتى 30 يونيو 2028.

وفي ظل هذا الجدل.. نشر روما عبر موقعه الرسمي، مساء يوم الأربعاء، قائمة الفريق الأول لكرة القدم، التي ستخوض منافسات الدوري الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي.

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وتواجد اسم سعود عبدالحميد، ضمن القائمة الرسمية التي أعلن عنها فريق العاصمة الإيطالية؛ لتتأكد عدم صحة الأنباء التي أشارت إلى استبعاد اللاعب.

جدير بالذكر أن القرعة أسفرت عن مواجهات قوية لنادي روما، في "مرحلة الدوري" بالمسابقة الأوروبية الثانية؛ حيث يلتقي مع آينترخت فرانكفورت الألماني وسبورتنج براغا البرتغالي ودينامو كييف الأوكراني وأتلتيك بيلباو الإسباني "داخل ملعبه"، بينما يصطدم بتوتنهام هوتسبير الإنجليزي والكمار الهولندي ورويال يونيون البلجيكي وإلفسبورج السويدي "خارج ميدانه".