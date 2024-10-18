"غير مقتنعين به!" .. روما يجهز مفاجأة صادمة لسعود عبدالحميد

اللاعب أصر على خوض تجربة الاحتراف..

يبدو أن الأيام القادمة للظهير الدولي السعودي الشاب سعود عبدالحميد، ستكون صعبة للغاية، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي.

سعود انضم إلى روما في صيف العام الحالي "2024"، قادمًا من العملاق السعودي نادي الهلال؛ حيث شارك في مباراتين فقط مع فريق العاصمة الإيطالية - حتى الآن -، بواقع 84 دقيقة.

ووفقًا لصحيفة "كالتشيو ميركاتو"؛ فإن نادي روما والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، "غير مقتنعين" بالظهير الدولي السعودي، البالغ من العمر 25 سنة.

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الصحيفة الإيطالية الشهيرة كشفت عن أن مسؤولي النادي العاصمي، بدأوا يبحثون بالفعل عن ظهير أيمن جديد؛ لضمه في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة روما تجد ضرورة التعاقد مع ظهير أيمن جديد؛ في ظل "عدم الاقتناع" بسعود عبدالحميد، وصغر سن سنجاري بوبا "17 سنة"؛ حيث لا يتواجد في هذا المركز حاليًا، سوى التركي زكي شيليك.

وأعلنت أن الهدف الأول لنادي روما، من أجل تعزيز مركز الظهير الأيمن؛ هو الإسباني أوسكار مينجيزا، لاعب الفريق المحلي سيلتا فيجو، والذي يملك شرطًا جزائيًا في عقده بـ20 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن نادي العاصمة الإيطالية، سيحاول التوصل إلى اتفاق أولًا مع اللاعب؛ ومن ثم يجلس مع مسؤولي سيلتا فيجو الإسباني، في محاولة لتقليل قيمة الشرط الجزائي.

جدير بالذكر أن العملاق الإسباني برشلونة - وهو نادي مينجيزا السابق -، وضع بندًا يقضي بحصوله على 50% من قيمة بيع اللاعب مستقبلًا؛ وذلك في صفقة انتقاله إلى سيلتا فيجو، صيف عام 2022؛ مع أنباء عن تفكير الفريق الكتالوني في استعادته مجددًا، خلال الميركاتو الشتوي القادم.