مفاجأة | أمل سعود عبدالحميد لن يتحقق .. روما يلجأ لـ"مدرب معتزل" لخلافة إيفان يوريتش!

هذا الحل هو الأكثر أمانًا من وجهة نظر مسؤولي الذئاب!

يترقب الكثيرون عن كثب قرار ملاك نادي روما الإيطالي بشأن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بعد الإقالة الثانية في الموسم الجاري، وحالة عدم الاستقرار التي يعيشها الذئاب بشكل عام.

إدارة نادي العاصمة الإيطالي كانت قد أقالت في سبتمبر الماضي المدرب دانييلي دي روسي، قبل أن تقيل خليفته إيفان يوريتش قبل أيام قليلة، على خلفية تراجع النتائج والأداء.

وبينما تحدثت التقارير خلال اليومين الماضيين عن منافسة الإيطاليين روبرتو مانشيني؛ المقال من تدريب منتخب السعودية مؤخرًا، وفينتشينزو مونتيلا؛ المدير الفني الحالي لمنتخب تركيا، على مقعد المدير الفني للذئاب، اقتحم اسم جديد المنافسة خلال الساعات الماضية، بل أنه سافر إلى لندن للاجتماع مع ملاك النادي..

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وفقًا لـ"سكاي سبورت إيطاليا" فإن المدرب المعتزل كلاوديو رانييري قريب من التراجع عن خطوة الاعتزال، إذ سافر خلال الساعات الماضية إلى لندن، للاجتماع مع ملاك روما وإصدار الموافقة النهائية على عودته من جديد لمقاعد البدلاء في النادي الإيطالي.

وأوضح المصدر ذاته أن ملاك روما يرون في رانييري الحل الأكثر أمانًا خلال الفترة الحالية، على أن يتم اختيار مدرب جديد مستقبلًا في هدوء، وهي الخطوة التي دعمها رفض الاتحاد التركي لكرة القدم إطلاق سراح مونتيلا.

صاحب الـ73 عامًا كان قد اعتزل التدريب في الأساس في مايو 2024 بعدما تلقى الهزيمة مع كالياري أمام فيورنتينا (3-2)، ضمن الجولة الـ38 من الدوري الإيطالي 2023-2024.

وسبق وأن عمل المدرب المخضرم على رأس القيادة الفنية لروما مرتين من قبل؛ الأولى في سبتمبر 2009 وحتى فبراير 2011 وقتما قاده لاحتلال الوصافة في الدوري المحلي، والثانية من مارس 2019 وحتى يونيو من العام ذاته، وهذه المرة أنهى الموسم في المركز السادس.

يذكر أن سعود عبدالحميد؛ المحترف السعودي في صفوف روما، كان يمني نفسه بالتقارير التي زعمت أن دانييلي دي روسي سيكون خليفة يوريتش حال إقالته، كونه هو من طلب ضمه الصيف الماضي، والجمهور كذلك كان يدعم تلك الخطوة بقوة، لكن يبدو أن مراده لن يتحقق، وعليه أن يقنع رانييري بمستواه بعدما فشل مع يوريتش.