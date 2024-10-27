شبح "المطرود" يطارده .. روما يمنح إيفان يوريتش مهمة أخيرة قبل إقالته

هل ينجح المدرب الكرواتي أم أن الرحيل سيكون مصيره الأقرب؟!

الفوز في المباراة الأخيرة بالدوري الأوروبي لم تشفع للكرواتي إيفان يوريتش؛ المدير الفني لروما الإيطالي، في أعين مسؤولي النادي، حتى قرروا منحه فرصة أخيرة قبل إقالته.

الذهاب حققوا أول فوز لهم في النسخة الحالية من الدوري الأوروبي قبل يومين، أمام دينامو كييف الأوكراني بهدف نظيف، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.

واليوم الأحد، يحل الجيالوروسي ضيفًا على فيورنتينا، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي "سيري آ".

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لكن بحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" فإن إدارة روما قررت جعل مواجهة فيورنتينا حاسمة في مستقبل يوريتش، وأي تعثر بها يعني الإطاحة به من منصبه.

وأوضحت الصحيفة أن شبح عودة المدير الفني السابق دانييلي دي روسي لقيادة الفريق من جديد لا يزال يلوح في الأفق بروما، ليعود من جديد حال رحيل الكرواتي.

ويدعم جمهور روما بقوة عودة دي روسي، إذ نظم عدد من الاحتجاجات على إقالته، حتى وصل الأمر به للانقطاع عن حضور أول ربع ساعة من المباريات منذ رحيله، تعبيرًا عن غضبه.

يذكر أن يوريتش كان قد تم التعاقد معه في منتصف سبتمبر الماضي خلفًا لدي روسي، ليقود الذئاب في سبع مباريات في مختلف البطولات، فاز في ثلاث منها، وتعادل في اثنتين، وخسر مثلهما.

ويحتل روما حاليًا المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المحلي برصيد عشر نقاط، حصدها من الفوز في مباراتين، والتعادل في أربع، فيما خسر لقاءين آخرين.