التعاقد لمدة موسم واحد فقط

أغلق المدافع الألماني المخضرم ماتس هوملس، باب التكهنات حول مستقبله وأعلن انتقاله رسميًا إلى نادي روما الإيطالي.

وأعلنت الحسابات الرسمية لنادي روما على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، التعاقد مع المدافع السابق لبوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ الألمانيين، اليوم الأربعاء، في صفقة انتقال حر.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة، لكن تقارير صحفية إيطالية، أشارت إلى أن هوملس صاحب الـ35 عامًا، وقع عقدًا لمدة موسم وحيد مع الذئاب مقابل 2.5 مليون يورو.

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ويعتبر هوملس واحدًا من نجوم منتخب ألمانيا المتوج بكأس العالم 2014، كما فاز بالدوري الألماني 6 مرات وكأس ألمانيا 3 مرات والسوبر الألماني 6 مرات.

ولم يرتبط اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، بأي نادٍ بعد انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند، ورحيله عن العملاق الألماني في يوليو الماضي، رغم ترشيح اسمه للانتقال إلى عدة أندية في أوروبا والدوري السعودي.

وكان هوملس ضمن التشكيلة الأساسية لبوروسيا دورتموند في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، لكنه فشل في قيادة الفريق للقب بعدما خسر من الملكي (0-2).

ومن المنتظر أن يرتدي ماتس هوملس القميص رقم 15 مع روما وسيكون اللاعب الألماني السابع الذي يلعب للفريق الذي يقوده المدرب دانييلي دي روسي.

ومع إعلان انتقاله إلى روما، تلقى هوملس نبأ سعيدًا من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، بإعلان اسمه ضمن 30 مرشحًا في القائمة الأولية للفوز بالكرة الذهبية عن عام 2024.