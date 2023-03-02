رومانسية مُستبعدة.. ليونيل ميسي لن يعود إلى الأرجنتين

ليونيل ميسي لن يلعب في الأرجنتين

لا يبدو ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين ولاعب باريس سان جيرمان، مستعدًا لعودة لرومانسية إلى بلاده للعب لناديه الأول نيولز أولد بويز؛ لأنها عودة ستكلفه الابتعاد عن أوروبا.

وينتهي عقد ميسي، 35 سنة، مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ولم يجدد تعاقده بعد مع ناديه الفرنسي.

وتكثر الأقاويل عن رغبة باريس في التجديد لميسي لكنهما لم يتفقا بعد على الأمر، مع بروز اسم برشلونة دائمًا مرتبطًا بميسي، هداف الفريق التاريخي، والذي تركه مرغمًا بسبب مشاكل النادي المالية في صيف 2021.

ويتردد أيضًا اسم إنتر ميامي الأمريكي، المملوك جزئيًا لنجم الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام، الراغب في الحصول على خدمات ميسي يومًا ما.

وسطع وسط كل تلك الأسماء اسم نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني الذي لعب له ميسي وهو طفل، لكن صحيفة سبورت الكتالونية تستبعد عودة ميسي للأرجنتين لرغبته في استمرار التنافس بأوروبا؛ وهو ما قد يُبعد النجم الأرجنتيني عن الوصول لإنتر ميامي أو لأي فريق عربي بالمنطقة على الأقل الآن.