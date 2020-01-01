روماريو يذكر ريال مدريد بهاتريك كلاسيكو الـ 5/0

روماريو يعيش ذكريات الكلاسيكو في ليلة انطلاق كأس السوبر الإسباني الجديد بالسعودية

استعاد أسطورة الكرة البرازيلية ونجم برشلونة السابق روماريو ذكرياته مع الكلاسيكو في ليلة انطلاق بطولة كأس السوبر الإسباني بالنظام الجديد في المملكة العربية السعودية.

وسيلعب ريال مدريد أمام فالنسيا مساء الليلة في نصف النهائي الأول، بينما سيلاقي برشلونة أتلتيكو مدريد غدًا، على أن يلعب الفائزان المباراة النهائية في الثاني عشر من يناير الحالي.

وحول ذلك، ومع احتمالية لعب كلاسيكو في نهائي السوبر الإسباني، تذكر روماريو أحد أهم لياليه في مواجهات ريال مدريد وبرشلونة.

ونشر النجم البرازيلي مقطع فيديو للهاتريك الذي سجله في مرمى ريال مدريد في مواجهة الفريقين التاريخية منذ 26 عامًا وتحديدًا في عام 1994.

وانتصر حينها برشلونة على ريال مدريد بخماسية نظيفة سجل منها روماريو ثلاثة أهداف، ما جعل المهاجم البرازيلي يتذكر ذلك عبر إنستجرام.

ونشر روماريو مقطع فيديو للهدف للأهداف الثلاثة وكتب عليها "لقد مرت 26 سنة منذ فوزنا على ريال مدريد في كامب نو مع تسجيل 3 أهداف، انتهت المباراة 5/0 مع مدرب كبير كالراحل يوهان كرويف، بداية ليست سيئة للعام أليس كذلك؟"

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يذكر أن ريال مدريد قد فاز على برشلونة في الموسم الذي تلاه بخمسة أهداف مقابل لا شيء وحينها سجل إيفان زامورانو ثلاثية أيضًا.