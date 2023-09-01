فيديو | رومارينيو يوجه رسالة غير مباشرة لإدارة الاتحاد .. ولقطات سينمائية من بنزيما وميتروفيتش

شوط أول مثير في كلاسيكو الاتحاد والهلال

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يبدو أن النجم البرازيلي رومارينيو، حرص على توجيه رسالة "غير مباشرة"، إلى إدارة نادي الاتحاد، خلال كلاسيكو الفريق الأول لكرة القدم أمام الهلال.

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الاتحاد يستضيف الهلال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

رومارينيو افتتح أهداف الكلاسيكو، بتسجيله الأول للعميد الاتحادي، في الدقيقة السادسة عشر؛ بعد تمريرة أكثر من رائعة، من زميله المغربي عبد الرزاق حمد الله.

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بعد تسجيله الهدف.. توجه النجم البرازيلي إلى جماهير الاتحاد؛ حيث أشار إلى شعار النادي المتواجد على قميصه، مع رسم شكل القلب بيده.

هذا التصرف؛ يؤكد على حب رومارينيو، لهذا الكيان الكبير؛ وذلك بالتزامن مع أنباء التخلي عنه، في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي؛ حال التعاقد مع صفقات أجنبية جديدة.

ومن ناحيته.. رد الصربي أليكساندر ميتروفيتش، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "سريعًا"، على هدف رومارينيو.

ميتروفيتش سجل هدفًا أكثر من رائع، في الدقيقة 20 من عمر الكلاسيكو، وبطريقة سينمائية "على الطائر"؛ بعد عرضية من زميله سعود عبد الحميد.

هل كان هذا كل شيء؟.. لا، حيث أحرز المهاجم الفرنسي الكبير، هدفًا أكثر روعة للاتحاد، في الدقيقة 38؛ بعد أن حول عرضية بـ"كعبه"، إلى داخل الشباك الهلالية.

جدير بالذكر أن ميتروفيتش، انضم إلى نادي الهلال، في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من صفوف فولهام الإنجليزي، بينما انتقل بنزيما من ريال مدريد الإسباني، إلى الاتحاد.

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