رومارينيو يفسد فرحة عودة أحمد حجازي لتدريبات الاتحاد!

بينما انتعش الجهاز الفني للاتحاد السعودي بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو بعودة مدافعه المصري أحمد حجازي للتدريبات الجماعية، أفسد اللاعب البرازيلي رومارينيو دا سيلفا تلك الانتعاشة.
العميد يستعد لاستضافة النصر بعد غدٍ الخميس، في الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.
وشارك حجازي في التدريبات الجماعية الليلة، بعدما غاب عنها خلال اليومين الماضيين، إثر معاناته من إصابة عضلية.
بينما لم يشارك رومارينيو في تمرين اليوم، نظرًا لمعاناته من وعكة صحية، لم يكشف عن تفاصيلها المركز الإعلامي للنادي الجداوي، ولم يوضح ما إذا كان سيلحق بالكلاسيكو أم لا!
يذكر أن العالمي يتصدر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 64 نقطة، بينما يليه العميد متأخرًا عنه بفارق نقطتين.
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