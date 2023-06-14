رومارينيو يتحدى نونو سانتو .. ويكشف عن خطته مع كريم بنزيما في الاتحاد

أحمد فرهود
Romarinho Ittihad Fateh RSL 07.10.2022Ittihad Twitter
الإتحادرومارينيوكريم بنزيماكريستيانو رونالدودوري روشن السعودي

اتخذ رومارينيو قرارًا مصيريًا بشأن مستقبله في نادي الاتحاد بعد صفقة التعاقد مع كريم بنزيما

حسم النجم البرازيلي رومارينيو، مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في ظل أنباء الاستغناء عنه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

أكثر من إعلامي اتحادي، وعلى رأسهم هتان النجار، أعلنوا تمسك البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول، ببقاء المغربي عبد الرزاق حمد الله، مع تفضيله الاستغناء عن رومارينيو أو البرازيلي الآخر إيجور كورونادو.

رومارينيو أعلن في تصريحات مع صحيفة "UOL" البرازيلية، استمراره مع العميد الاتحادي، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024؛ قائلًا: "أنا سعيد.. ولا أتخيل أي شيء آخر، غير إكمال عقدي مع الفريق".

وعن صفقة تعاقد الاتحاد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، علق النجم البرازيلي: "لاعب رائع وله تاريخ حافل مع كرة القدم، وسيكون إضافة كبيرة جدًا لنادينا؛ من أجل مساعدتنا للحصول على الألقاب الموسم المقبل".

وشدد رومارينيو، على أنه سيحاول استغلال تواجد بنزيما، في صفوف نادي الاتحاد؛ لتكوين ثنائية هجومية مرعبة معه، وتسجيل أكبر عدد من الأهداف.

وفي النهاية.. أشاد نجم نادي الاتحاد، بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، لافتًا إلى أن تواجده له تأثير رائع على الدوري السعودي، ويشجع اللاعبين العالميين على التواجد في المملكة.

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