"أراد الإنجاب فوقع في فخ المنشطات!" .. كواليس تورط رومارينيو بقضية الموسم

مسيرة اللاعب الكروية أصبحت مهددة..

يبدو أن قضية النجم البرازيلي رومارينيو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سابقًا ونيوم حاليًا، مع "المنشطات" حقيقية، وليست مجرد شائعات منتشرة في وسائل الإعلام.

شبكة قنوات "الكأس" القطرية فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل، مساء اليوم الإثنين، بإعلانها أن عينة الكشف عن المنشطات الخاصة برومارينيو جاءت "إيجابية"؛ في انتظار التأكيدات الرسمية من الجهة المختصة.

وفي هذا السياق.. اعترف مصدر مقرب من رومارينيو، أن عينة النجم البرازيلي جاءت "إيجابية" بالفعل، مؤكدًا في نفس الوقت بأن تناول اللاعب للمنشطات، كان "غير مقصود" وليس عن عمد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المصدر كشف في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، عن أن رومارينيو كان يريد إنجاب طفل ثانٍ؛ لذلك.. ذهب إلى طبيب، كتب له بعض الأدوية، التي بها "منشطات".

وأشار المصدر إلى أن الطبيب لم يحذر رومارينيو أبدًا، بشأن هذا الأمر؛ ما جعل اللاعب يتناول الأدوية، بدون علمه أن ذلك سيُسبب له أزمة كبرى في مسيرته الكروية.

وأضاف: "رومارينيو في حالة صدمة كبيرة حاليًا.. لقد مثّل العديد من الأندية طوال مسيرته الكروية، ولم يحدث له مثل هذه المشكلة أبدًا".

وأعلن المصدر "مشاركة" اللاعب في مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوم، بشكل طبيعي للغاية؛ حتى الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالقضية، واتخاذ قرار بإيقافه.

وأكد المصدر أن الفريق القانوني لرومارينيو؛ يعمل حاليًا من أجل تبرئة اللاعب من الاتهامات الموجهة إليه، وإثبات أنه تناول "المنشطات" بدون تعمد أو علم بذلك.

جدير بالذكر أن رومارينيو الذي سيكمل عامه الـ34 في الشهر الجاري، انتقل إلى الملاعب السعودية في 2018، من بوابة العميد الاتحادي، الذي مثّله لمدة 6 سنواتٍ كاملة، قبل الانضمام إلى نادي نيوم صيف 2024.