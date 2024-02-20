"رومارينيو مجنون بالانتقال من الاتحاد لهذا الفريق!" .. الحقيقة كاملة

تصريحات جديدة عن مستقبل رومارينيو..

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النجم البرازيلي رومارينيو كان قريبًا للغاية من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"، قبل تدخل المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

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جاياردو فضل الاحتفاظ برومارينيو في صفوف الاتحاد، حتى نهاية عقده على الأقل في 30 يونيو من عام 2024؛ على أن يتم تقييم مستواه في الصيف القادم، في ظل اهتمام كبير من ناديي الشباب السعودي وكورينثيانز البرازيلي.

وعن ذلك يقول البرازيلي إيجور كورونادو، نجم الاتحاد المنتقل في شهر فبراير الحالي إلى كورينثيانز: "رومارينيو يشعر بـ(الجنون)؛ من كثرة رغبته في القدوم إلى النادي".

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وأضاف كورونادو في مؤتمر تقديمه كـ"لاعب جديد" في كورينثيانز: "أنا أمزح.. لا أعرف ما إذا كان يريد القدوم إلى الفريق من عدمه".

وعلى الرغم من ذلك.. اعترف إيجور بأنه تحدث كثيرًا مع رومارينيو، على الأجواء الجيدة في فريق كورينثيانز؛ خاصة أنهما تربطهما علاقة صداقة قوية.

وعلى جانب آخر.. نفى كورونادو، الرحيل عن نادي الاتحاد، بسبب الصفقات العالمية في الدوري السعودي للمحترفين؛ قائلًا: "كان بإمكاني الاستمرار، خاصة مع قرار الـ8 أجانب.. لكني فضلت خوض تجربة جديدة في مسيرتي الكروية".

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