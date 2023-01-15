روسيل: تركت رئاسة برشلونة بسبب تهديدات بقتل والدي!

السبب وراء إقالة رئيس برشلونة السابق

تحدث الإسباني ساندرو روسيل، رئيس برشلونة السابق، عن أسباب تركه منصبه في النادي الكتالوني، والتي كان أحدها تهديدًا بقتل والده.

روسيل قاد برشلونة أربعة أعوام منذ 2010 إلى 2014، قبل أن يقدم استقالته بسبب اتهامات له بالفساد.

وفي حديث عبر القناة الثالثة الكتالوني مساء أمس، السبت، صرح روسيل:" توقفت عن العمل بمنصبي في رئاسة برشلونة بسبب التهديدات اليومية بالقتل التي تلقاها والداي في المنزل".

وأضاف:" لقد تلقوا مكالمات ورسائل مجهولة ومرعبة، ولكن لم تكن هناك طريقة لمعرفة من كان ورائها، لذا قررت الاستقالة من منصبي لأمن العائلة".

ثم أردف:" لا أحب لعب دور الضحية، فقضية نيمار ساعدتني في شرح أسباب تركي لكامب نو، لأنني لم أكن أعرف كيف أفعل ذلك".

جدير بالذكر أنّ روسيل تحصل على براءة في قضايا الفساد المتهم فيها.