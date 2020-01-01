روسيل: إقالة سيتيين؟ مروجو هذه الأخبار هم أعداء برشلونة

رئيس برشلونة السابق يخرج عن صمته بخصوص إقالة كيكي سيتيين

قال ساندرو روسيل الرئيس السابق لنادي برشلونة إن الأخبار التي تتعلق بإقالة كيكي سيتيين من منصبه كمدير فني للفريق الكتالوني عارية تمامًا من الصحة.

وظهرت أخبار تفيد أن برشلونة قد قرر الاستغناء عن خدمات كيكي سيتيين بنهاية الموسم الحالي بعد المشاكل التي ظهرت بينه وبين العديد من اللاعبين أبرزهم ليونيل ميسي.

وحول ذلك، قال روسيل: "يبدو لي أنه غير صحيح. على حد علمي هذا ليس صحيحًا، كصحيفة لماذا أكتب هذا إذا لم يكن صحيحًا؟ لماذا هناك وسائل إعلام كتالونية نشرته إذا لم يتم التحقق من ذلك"

المزيد من الفرق

وأضاف: "أعلم الكثير مما يدور في النادي، ولا أعلم ما الغرض من هذه الأخبار ومن أين خرجت ومن يمتلك مصلحة في ذلك وفي هذا الوقت بالتحديد"

وتابع: "أسوأ شيء بالنسبة للكتالوني هو كتالوني آخر. نحن نطعم العدو ونمنحه ما يريده، أعتقد لو خرج أحد أفراد الإدارة لينفي ذلك فلن يصدقه أحد بعد ما قيل"

وأردف: "هناك أندية أخرى تمتلك مصلحة في مثل هذه البلبلة، هذا النوع من الموقف لا يفتعل سوى لصالح ريال مدريد، ولا أعلم من يدبر تلك الأمور"

وحول خوان لابورتا، قال روسيل إن وقت المنافسة بينهما قد انتهى وعليهما أن يمنحا الآخرين فرصة خوض التجربة وإدخال النادي في مرحلة جديدة.

وأكد: "سأطلب من لابورتا عدم الترشح للانتخابات. لقد انتهى وقتنا ولم يعد لنا فرص جديدة، من أجل المنافسة على كرسي رئاسة برشلونة لسنوات مقبلة"

واسترسل: "لقد أحببت حقاً أن لابورتا اتصل بي عندما كنت في السجن. لم نحب كلنا الأشياء التي فعلناها في الماضي، لكني أحبه لأننا نعيش في مرحلة صعبة وتمتلئ بالكراهية، لكن الحب يبقى

وقال أيضًا: "إن وجود 5000 يورو في المنزل لم يكن جريمة تستحق التحقيق، لم يكن لديّ شيء، لكنهم وضعوها على الطاولة وقاموا بتصويرها، وهذه الصور هي التي ظهرت. لقد استخدموا ذلك ليجعلوني أبدو كمجرم. هناك رأيت أن هذا كله كان مونتاج وكأنه فيلم"

رونالدو، ميسي، مبابي وبوجبا.. نجوم تألقوا في العشرين من عمرهم

يذكر أن عقد كيكي سيتيين مع برشلونة سيستمر حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار التمديد لموسمين أو الاستغناء عن خدماته بنهاية الموسم حسب رغبة الإدارة.