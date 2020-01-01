روز: لا أهتم بالمعنويات، وحياة البشر أهم من كرة القدم

داني روز نجم فريق توتنهام يفتح النار على الجميع بعد انتشار أنباء عودة كرة القدم في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا.

أعرب اللاعب الإنجليزي داني روز نجم توتنهام عن انزعاجه التام من الأنباء المنتشرة حول إمكانية عودة كرة القدم من جديد في الأسابيع القليلة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها اللاعب خلال بث مباشر له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" قبل قليل.

وأوضح روز أن المبررات الخاصة بعودة كرة القدم في الوقت الحالي تعد واهية بالنسبة له، مؤكدًا أن صحة البشر أهم بشكل واضح من عودة كرة القدم أو رفع المعنويات.

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وقال روز: "الحكومة تقول أنها تعيد مباريات كرة القدم من جديد فقط لأنها ستقوم برفع الحالة المعنوية للشعب".

وأضاف: "أنا لا أهتم مطلقًا بشأن معنويات الشعب، حيوات الناس في خطر، ولا يجب أن نتحدث عن كرة القدم وعودتها قبل أن تنخفض أرقام الإصابات بشكل واضح".

وأكمل: "ما يحدث مجرد هراء، من المفترض أن أخضع للفحص يوم الجمعة، سيكون علينا أن ننتظر ونرى ما الذي سيحدث بعد ذلك".

وأنهى تصريحاته: "لا أهتم بأي تصريحات أو بيانات حول ذلك الشأن، أنا حزين للغاية لأن الجميع يتعرض للمرض والكل يتأثر به ويجب أن تكون كرة القدم آخر ما نهتم به".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن الدوري الإنجليزي في طريقه للعودة كما هو الحال بالنسبة للدوري الإسباني، حيث عاد برشلونة وريال مدريد وبقية الفرق للتدريبات مؤخرًا.