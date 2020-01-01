روزاريو والترجي يشكوان الاتحاد لـ"فيفا" بسبب خيل والبدري

شكاوي جديدة ضد نادي الاتحاد.

قرر ناديي روزاريو الأرجنتيني والترجي التونسي، تقديم شكوى ضد نادي الاتحاد السعودي، للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب عدم تسلم مستحقات متبقية على العميد خلال الفترة الماضية.

وضم الاتحاد من روزاريو اللاعب الأرجنتيني ليوناردو خيل، ومن الترجي التونسي أنيس البدري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولم يتم تسديد باقي مستحقات الصفقتين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن ناديي روزاريو والترجي، أرسلا للاتحاد طلبات للحصول على مستحقاتهم المالية، ولكن مسؤولي الاتحاد تأخروا في الرد على تلك الطلبات.

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وبعدما وجد مسؤولي روزاريو والترجي تأخرًا في الرد من جانب نادي الاتحاد، قرر المسؤولين التوجه لتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم، لضمان الحصول على حقوقهما.

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الصحيفة السعودية أكدت على أن المبالغ المستحقة على الناديين لن تعيق الاتحاد على دفعها، حيث تصل إلى مليون ونصف المليون دولار، ومن السهل التخلص من تلك الأزمة.

يذكر أن الاتحاد تعاقد مع خيل والبدري في يناير الماضي، لمدة موسمين ونصف الموسم، حيث تمت إعارة اللاعب الأرجنتيني لنادي فاسكو دي جاما البرازيلي لنهاية الموسم، بينما يستمر اللاعب التونسي في صفوف الفريق.