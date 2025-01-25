بسبب نوع الحذاء .. نيستلروي يثير الدهشة بعد انتقاده الغريب للاعب ليستر سيتي

أوقات صعبة يعيشها المدرب الهولندي

وسط حالة من الإحباط لدى الجميع في ملعب كينج باور معقل ليستر سيتي، قرر رود فان نيستلروي مدرب الفريق توجيه كامل غضبه تجاه أحد لاعبيه بسبب اختياره للأحذية التي يرتديها في المباريات.

الثعالب يمرون بفترة صعبة للغاية هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد تلقي الفريق سبع هزائم متتالية في البطولة، مع عدم نشاط النادي بشكل فعال في سوق الانتقالات الشتوي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

صحيفة "تيليجراف" البريطانية، قالت إنه بعد هزيمة ليستر على ملعبهم بثنائية نظيفة أمام فولهام، توجه نيستلروي نحو لاعبه كاليب أوكولي لتعنيفه بسبب نوع الحذاء الذي ارتداه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت حجة الهولندي أن هذا النوع من الأحذية يجعل اللاعب ينزلق كثيرًا، مما تسبب في صدمة أوكولي الذي طلب مقابلة مدير النادي جون رودكين للشكوى من تعامل مدربه معه.

وتأتي هذه الواقعة على هامش الأنباء التي انتشرت مؤخرًا، حول اقتراب صاحب الـ23 سنة من مغادرة ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يقوم فيها نيستلروي بلوم أحد لاعبيه على نوع حذائه، حيث فعل نفس الأمر مع الأرجنتيني فاكوندو بونانوتي، مما أثار تعجب بعض الأشخاص من طريقة الهولندي في تحليل هزائم فريقه.

جدير بالذكر أن نيستلروي وصل إلى ليستر في أول ديسمبر الماضي لتولي المسؤولية، بعد رحيله عن منصب المدرب المساعد في مانشستر يونايتد عقب قدوم البرتغالي روبن أموريم، ولكن الأمور لا تسير على ما يُرام في ملعب كينج باور، باحتلال الفريق المركز التاسع عشر وقبل الأخير بجدول البريميرليج بـ14 نقطة.