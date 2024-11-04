بعد عام من الجلوس بالبيت .. رودي جارسيا يقترب من العودة للتدريب

تجارب المدرب الفرنسي الأخيرة لم تكن ناجحة

دخل المدرب الفرنسي، رودي جارسيا، ضمن خيارات نادي رين لخلافة مدربه الحالي جوليان ستيفان حال تمت إقالته.

جارسيا يجلس في بيته دون أي عمل منذ رحل عن نابولي في نوفمبر 2023 عقب 16 مباراة فقط مع النادي الإيطالي، وقبلها كان قد أقيل من تدريب النصر السعودي بعد 26 مباراة فقط.

صحيفة ليكيب الفرنسية أوضحت أن ستيفان أصبح على وشك الإقالة من منصبه بعد الخسارة أمس أمام أوكسير 4-0 في الدوري الفرنسي، مما جمد رصيد رين عند 11 نقطة في المركز الـ13.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة أفادت أن فريدريك ماسارا، المدير الرياضي لرين، وضع جارسيا ضمن قائمة المرشحين لخلافة ستيفان، حيث سبق أن عمل الرجلان معًا في روما.

صاحب الـ60 عامًا ليس وحيدًا في تلك القائمة، بل معه أسماءً مثل إيجور تيودور وباتريك فييرا.