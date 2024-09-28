المدرب الفرنسي يتحدث عن مستقبله..

تحدث المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا عن جوانب تخص مستقبله في عالم تدريب كرة القدم في ظل شغوره من أي وظيفة في الوقت الحالي.

وقال رودي جارسيا في تصريحات لموقع TAG24 إنه لا يزال "يتابع كرة القدم بالطبع وبالتحديد مباريات نادي روما".

ودرب جارسيا روما بين عامي 2013 و2016، ولم يحصل على أي ألقاب لكن أهم فتراته على صعيد البطولات كانت في الدوري الفرنسي بين كل من ليل وليون ومارسيليا.

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وكانت آخر محطات جارسيا الاحترافية في نادي نابولي وقبلها كان في النصر السعودي خلال موسم 2022-2023 قبل أن يرحل إثر خلافات مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتولى البرتغالي لويس كاسترو المهمه بدلا عنه قبل أن يرحل هو الآخر ويحل محله الإيطالي ستيفانو بيولي.

وقال جارسيا عن مساله تدريبه لفريق روما تحديدًا في المستقبل: "لا تقل لا أبدًا" في إشارة واضحة إلى استعداده لتكرار التجربة في فريق ملعب الاولمبيكو.

وإذا عاد جارسيا إلى روما، فإنه سيكون أكثر المدربين معرفة بالظهير الأيمن السعودي سعود عبد الحميد، نظرًا لتدريبه النصر الغريم التقليدي للهلال نادي سعود عبد الحميد السابق.

وأكد جارسيا حزنه لرحيل دانييلي دي روسي عن تدريب روما قائلًا: ""شعرت بخيبة أمل عندما رأيت أن دانييلي لم يعد موجودًا، فهو لم يعد مدربًا لروما. إنه أمر مفاجئ لأنه فعل شيئًا مهمًا بالفعل في العام الماضي. لقد أعاد روما إلى المستوى الذي كان ينبغي أن يكون عليه دائمًا".