روديجير: كرة القدم ليست أولوية الآن

مدافع تشيلسي روديجير يرى أن الحفاظ على حياة الناس ومحاربة فيروس كورونا أكثر أهمية من كرة القدم

قال أنتوني روديجير المدافع الدولي الألماني ونجم نادي تشيلسي إنه لا يهتم إذا كان الدوري الإنجليزي الممتاز سيستكمل هذا الموسم أم لا.

وكان البريميرليج قد توقف في الثالث عشر من مارس الجاري على أن يستكمل في الثالث من إبريل بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد وفي قارة أوروبا.

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ولكن مع اتطورات التي حدثت تمدد الإيقاف إلى نهاية إبريل، وسط توقعات بعدم استكمال الموسم في ظل خروج الوضع عن السيطرة واحتمالية أن تتعطل كرة القدم لفترة طويلة.

وحول ذلك، رأى روديجير أن مسألة استكمال الدوري الإنجليزي والحديث عن كرة القدم في مثل هذه الظروف ليس مهمًا، وأنه يجب أن يتحدث الجميع عن الطريقة الأمثل للحفاظ على صحة الناس وحياتهم.

وأضاف لصحيفة كيكر الألمانية: "أكبر أمنياتي اليوم هي أن تكون أعداد الإصابات الجديدة اليوم أقل من أمس وكذلك عدد الوفيات جراء الفيروس، وليس استئناف الدوري الإنجليزي أو إيقافه"

وتابع: "كرة القدم ليس لها أولوية الآن. إنها تتعلق فقط بإبطاء انتشار الفيروس، فإذا كان ذلك يقتضي إيقافها فيجب أن تتوقف حفاظًا على حياة البشر"

وأردف: "سنرى أين نحن مع عدد الإصابات بحلول منتصف أو أواخر أبريل. وبعد ذلك سيكون لدينا موقف أفضل لاتخاذ قرار. ولن يكون من الممكن اتخاذ قرار يرضي جميع الأطراف"

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يذكر أن ليفربول سيكون المتضرر الأكبر من إلغاء الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أو عدم استكماله، نظرًا لأنه كان قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب الغائب منذ 30 عامًا.