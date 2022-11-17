روديجر: نافاس سيطردني من منزلي؟ أدفع الإيجار!

روديجر يتحدث عن علاقته غير العادية مع حارس مرمى ريال مدريد السابق، قبل مواجهة ألمانيا وكوستاريكا في كأس العالم 2022.

أكد أنطونيو روديجر مدافع منتخب ألمانيا ونادي ريال مدريد الإسباني، أنه لن يدخر جهدًا للفوز على مالك منزله في مدريد خلال منافسات كأس العالم 2022، وهو الكوستاريكي كيلور نافاس.

منتخب ألمانيا يلعب منافسات بطولة كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه منتخبات، كوستاريكا، وإسبانيا، واليابان.

وفي حوار مقتضب أجراه مع صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، تحدث روديجر عن مصادفة أن نافاس، حارس وقائد كوستاريكا، ومنافس ألمانيا في آخر مباريات دور المجموعات في مونديال قطر هو مالك منزله في مدريد.

وسُئل روديجر عما إذا كان نافاس قد يطرده من المنزل إذا ما حقق منتخب ألمانيا الفوز على كوستاريكا، وتسبب ذلك في خروج منتخب نافاس من المونديال.

وقال روديجر عن الأمر: "طالما أدفع الإيجار في الوقت المحدد لا أعتقد أن شيئًا ما سيحدث، نافاس حارس مرمى رائع، وأنا لا أستخف به، لكن بالطبع نريد الفوز على كوستاريكا".

يذكر أن الحارس الكوستاريكي المخضرم لعب في صفوف ريال مدريد خلال الفترة من 2014 إلى 2019، محققًا 12 بطولة، من بينها ثلاثية متتالية في دوري أبطال أوروبا بين 2016 و2018.