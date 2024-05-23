"هذا ما طلبته من أنشيلوتي".. روديجر يكشف كواليس ركلات ترجيح ريال مدريد ومانشستر سيتي

كواليس ركلات ترجيح ريال مدريد ومانشستر سيتي...

فاز أنطونيو روديجر، لاعب ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب عن شهر أبريل، في صفوف الميرينجي بتصويت الجماهير، بعد المستويات المميزة التي قدمها.

وقال المدافع الألماني في تصريحات بعد حصوله على الجائزة: "أنا سعيد جدًا بتلك الجائزة، إنها تظهر اننا قدمنا موسمًا رائعًا كفريق، وأنني قدمت موسمًا رائعًا على المستوى الشخصي، لقد قدرني المشجعون وسأتذكر ذلك".

وتابع: "إذا اضطرت إلى اختيار لحظة واحدة مميزة في هذا الموسم، فسوف تكون ركلة الجزاء التي سجلتها ضد مانشستر سيتي ومنحتنا التأهل، قبل ركلات الترجيح طلبت من المدرب انشيلوتي أن يؤمن بي ويثق في قدراتي وقد سار الأمر بشكل جيد".

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وتمكن روديجر، من تسجيل ركلة جزاء الميرينجي الحاسمة أمام مانشستر سيتي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي منحت ريال مدريد، بطاقة العبور إلى نصف النهائي، ثم النهائي.

ويستعد ريال مدريد، لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، مساء السبت 1 يونيو، في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وعن مباراة دورتموند المرتقبة، قال روديجر: "أشعر أنني في حالة جيدة، وكما قلت سابقًا الفريق ككل خاص موسمًا رائعًا، نحن نريد إنهاء الموسم بأفضل طريقة والفوز بدوري أبطال أوروبا".