لولا تدخل ناجلسمان.. إشارة إسلامية كادت أن تطيح بروديجر من منتخب ألمانيا!

قرار حاسم من ناجلسمان لتهدئة الأوضاع

كواليس جديدة غير متوقعة من معسكر منتخب ألمانيا، تفيد بأن أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد قام بالتفكير جديًا في الاعتزال الدولي بشكل مبكر.

النجم الألماني أثار حالة من الجدل في بلاده، بسبب ظهوره خلال شهر رمضان الماضي وهو يرتدي سترة بيضاء ويمد إصبعه السبابة، في لفتة إسلامية معروفة ترمز إلى وحدانية الله.

الخطوة التي قام بها نجم ريال أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في ألمانيا، ووصل الأمر إلى اتهامه بالإرهاب لمجرد الظهور بهذه الصورة، وهو الأمر الذي جعله يفكر في عدم اللعب للمانشافت مرة أخرى.

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صحيفة "بيلد" الألمانية قالت إن الحادثة كان لها تأثيرًا سلبيًا على روديجر، وجعلته يريد الاعتزال الدولي، ولكن المدرب يوليان ناجلسمان أقنعه بنسيان ما حدث والتركيز على أهداف الفريق في يورو 2024.

والأكثر من ذلك، كان بقيام ناجلسمان بتعيين روديجر كنائب كابتن لمنتخب ألمانيا، وذلك لمنحه المزيد من المسؤوليات داخل الفريق، ولإظهار ثقته الكاملة به والتعبير عن احترامه الشديد له ولقدراته.

يذكر أن روديجر كان عنصرًا أساسيًا بمنتخب ألمانيا في اليورو الذي أقيم على أرضها في الصيف، حيث ودع المانشافت البطولة من الدور ربع النهائي بالخسارة من إسبانيا التي حصدت اللقب في النهاية.