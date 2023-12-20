رودري يعترف: هناك شعور سيئ في غرفة ملابس مانشستر سيتي!

ماذا يدور في الغرف المغلقة؟

أكد رودري، لاعب مانشستر سيتي، أن فريقه يبحث عن التتويج بلقب كأس العالم للأندية، من أجل استعادة الثقة بعد تراجع نتائجه محليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه على أوراوا ريد دياموندز الياباني (3-0)، ليضرب موعدًا مع فلومينينسي البرازيلي، ويبحث كل منهما عن لقبه الأول في البطولة العالمية التي تقام بالسعودية.

إلا أن النادي الإنجليزي جاء إلى السعودية وهو يعاني من نزيف حاد في النقاط بالدوري الإنجليزي، حيث تراجع إلى المركز الرابع في البريميرليج برصيد 34 نقطة، بفارق 5 نقاط عن آرسنال المتصدر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال رودري في تصريحات صحفية: "لدينا فرصة كبيرة للفوز بلقب رائع، لقد وصلنا إلى النهائي ولم يكن الأمر سهلًا. سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالكأس، التي ستجعل موسمنا تاريخيًا، ستكون مسيرة مذهلة إذا أنهينا العام بخمسة ألقاب".

وأضاف رودري: "هناك شعور سيئ في غرفة ملابس السيتي بسبب تراجع النتائج في المباريات القليلة الماضية، لذلك أعتقد أنه كان من الجيد بالنسبة لنا أن نتوقف قليلًا ونشارك في كأس العالم للأندية".

وتابع: "عندما تكون في تلك اللحظة، تشعر بالفشل مع إهدار النقاط، أحيانًا نستحق ذلك، وأحيانًا لا. الوقت الحالي ليس للكلام الكثير، علينا أن نكون أكثر هادئًا، وأن نعمل بأقصى ما نستطيع، وسوف تظهر النتائج".