رودري يروي "رعب" لاعبي إسبانيا بسبب فيروس كورونا!

الأوضاع ليست الافضل..

اعترف نجم منتخب إسبانيا رودري بأن هناك خوفًا يعتري جميع لاعبي لا روخا من الإصابة بفيروس كورونا والابتعاد عن المشاركة في بطولة يورو 2020 بالتبعية.

وكان الثنائي سيرجيو بوسكيتس ودييجو يوريني قد أتت نتيجة مسحتهما إيجابية وتم عزلهما عن بقية قائمة منتخب إسبانيا المشاركة في اليورو، ليبدأ الخوف من تناقل العدوى بين لاعبين آخرين.

وعلى الرغم من سلامة بقية اللاعبين في قائمة كتيبة لويس إنريكي، إلا أن نوعًا من أنواع الذعر كان لدى اللاعبين خشية أن يكون الوباء قد وصل إليهم، وذلك وفق تأكيدات نجم مانشستر سيتي.

رودري في حديث لصحيفة جارديان قال "في الأيام القليلة الماضية بعد انتهاء عمل المسحة كانت الفكرة التي تدور في رأسك دائمًا: أرجوك، لا أريد أن تكون الإيجابية، سيكون ذلك قاسيًا للغاية".

كما أضاف "هناك خوف، ولكن ليس على صحتنا، فنحن صغار في السن ويبدو من غير المحتمل أن يحدث شيء خطير لنا، إلا أن الإصابة بكورونا قد تعني أن اليورو من الممكن أن يفوتك".

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وواصل "أدرك بوسكيتس هذا الأمر، إنه لم يشعر بأي أعراض على الإطلاق ولكنك تعلم أنه قد يغيب عن البطولة، حدث ذلك أيضًا مع يورينتي".

وتابع لاعب أتلتيكو مدريد السابق حديثه قائلًا "هذه الفكرة تترك لك شعورًا سيئًا حقًا وتصاب بالحزن، ومع ذلك عليك أن تقضي قدمًا، فالوضع على ما هو عليه، نحن نعلم العصر الذي نعيش فيه".

وأتم "في الأيام القليلة الماضية لم نتمكن من التدرب بالطريقة التي نرغب، نه ثمن يجب دفعه، لكننا لا نمانع إذا كان هذا هو ما يلزم لضمان عدم وجود المزيد من المسحات الإيجابية".

الجدير بالذكر أن منتخب إسبانيا يفتتح مواجهاته في يورو 2020 أمام السويد يوم الإثنين المقبل بمدينة إشبيلية.