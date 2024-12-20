رودري يتفوق على فينيسيوس مجددًا.. صحيفة أخرى تختار الإسباني "الأفضل في العالم"

الإسباني يحصد جائزة فردية جديدة من صحيفة "هذه المرة ليست فرانس فوتبول"

اعتادت صحيفة "الجارديان" تصنيف لاعبي كرة القدم كل عام خلال السنوات الأخيرة وفقًا لمعيار "الأفضل خلال العام" باستخدام العديد من الخبراء في عالم اللعبة.

هذا العام، اختارت الصحيفة المرموقة 197 من الخبراء في اللعبة من حول العالم لاختيار أكثر اللاعبين موهبة على الإطلاق خلال العام 2024.

تفوق الإسباني رودري مرة أخرى على فينيسيوس جونيور كما حدث في الكرة الذهبية، الإسباني أتى أولًا بينما أتى البرازيلي ثانيًا، ثم النرويجي إرلينج هالاند.

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بقية المراكز العشرة الأولى أتت بالترتيب التالي:- لامين يامال - جود بيلينجهام - هاري كين ٠ لاوتارو مارتينيز ٠ فلوريان فيرتس - داني كارباخال - كيليان مبابي.

فيما أتى الدولي المصري محمد صلاح سادسًا، والأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز السابع والعشرين، والبرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني والأربعين والصربي ألكسندر ميتروفيتش في المركز الثامن والتسعين داخل القائمة المكونة من 100 لاعب.