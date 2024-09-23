"زلزال في مانشستر سيتي" .. الكشف عن طبيعة إصابة رودري الخطيرة

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في انتظار الفحوصات النهائية.. يبدو أن إصابة النجم الدولي الإسباني رودري هيرنانديز، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أخطر من المتوقع.

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رودري البالغ من العمر 28 سنة، تعرض لإصابة قوية في قمة مانشستر سيتي وآرسنال، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2024-2025؛ ليتم استبداله في الدقيقة 21.

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ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، في خبر عاجل مساء اليوم الإثنين، أوضحت الفحوصات الأولية التي خضع لها رودري، أنه يُعاني من تمزق في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

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الصحيفة أعلنت سفر اللاعب إلى العاصمة الإسبانية "مدريد"، من أجل الخضوع لفحوصات طبية إضافية؛ للتأكد من نوعية الإصابة، ومدة غيابه عن الساحرة المستديرة.

وعلى الرغم من ذلك.. كشفت الصحيفة، عن أن كل المؤشرات تؤكد على أن الفحوصات النهائية لن تختلف كثيرًا، وأن موسم رودري مع نادي مانشستر سيتي، قد انتهى مبكرًا.

جدير بالذكر أن رودري انضم إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2019، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني؛ حيث حقق العديد من البطولات الكبرى مع العملاق الإنجليزي منذ ذلك الوقت، أبرزها اللقب الأول في تاريخ النادي بدوري أبطال أوروبا، موسم 2022-2023.