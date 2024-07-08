رودري: لا أصدق ما يقولونه عن كيليان مبابي وكان يجب حمايتنا من توني كروس!

نجم إسبانيا يتحدث قبل مواجهة فرنسا المصيرية..

تحدث رودري؛ لاعب منتخب إسبانيا، عن المواجهة المصيرية المرتقبة أمام فرنسا، مؤكدًا أن المهمة صعبة على منتخب بلاده، متطرقًا في الوقت نفسه للانتقادات التي يتعرض لها كيليان مبابي؛ نجم الديوك، رافضًا الرضوخ لها.

لاروخا من المقرر أن يواجه الديوك، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً - بتوقيت مكة المكرمة - حيث نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ويتعرض مبابي لانتقادات جمة منذ انطلاق البطولة، بداعي تراجع مستواه وعدم إحرازه إلا هدف واحد، رغم معاناته من كسر في الأنف، تعرض له خلال مواجهة النمسا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

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وقال رودري في المؤتمر الصحفي حول تلك الانتقادات: "أنا لا أثق بما يقولونه عنه، أعرب إلى أي مدى هو قادر على إحداث الفارق. سواء كان يؤدي حاليًا بشكل جيد أم لا، هو دائمًا ما يمثل تهديدًا للخصم، منتخب فرنسا ككل خطير، لديه دفاع جيد للغاية كما إنه خطير في الهجوم المضاد".

وأضاف: "إمكانية الفوز بلقب اليورو يجعلنا ننظر للوراء حيث الجيل الذهبي الذي سيطر على الفترة من 2008 إلى 2012، والآن علينا أن نبني إرثنا الخاص ونواصل على هذا المنوال، لذا لن نواجه فرنسا بخوف، سنظهر أننا قادرون على الفوز أمام الفريق الذي وصل لأكبر عدد من النهائيات في السنوات الأخيرة، إنه أمر صعب للغاية، لكن لدينا أسلحتنا وسنذهب بالمباراة إلى المكان الذي نريده".

بسؤاله عن لقطة التدخل العنيف من الألماني توني كروس الذي تسبب في إصابة زميله بيدري، علق: "يرغب لاعبو كرة القدم دائمًا في الشعور بالحماية، إعطاء كروس بطاقة صفراء ليس من اختصاصنا كلاعبين، لكن علينا أن نكون أقوياء أمام فرنسا لأنهم فريق قوي جدًا من الناحية البدنية ودائمًا ما يعتمدون على هذا الجانب في اللعب".

يذكر أن إسبانيا تأهلت لنصف النهائي بعد الإطاحة بالبلد المضيف "ألمانيا" بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، فيما صعدت فرنسا على حساب البرتغال بفضل ركلات الترجيح.