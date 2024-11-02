"رودري ليس ميسي" .. نيفيل يهاجم فينيسيوس ويتهمه بعدم الاحترام بعد خسارة الكرة الذهبية

يؤمن أن الإسباني كان يستحقها بسبب ما حققه مع بلاده ومانشستر سيتي

قرر جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد ولاعب الشياطين الحمر السابق، الحديث من أجل انتقاد مع وصفه برد الفعل "العدواني" من فينيسيوس جونيور بعد خسارته للكرة الذهبية.

جناح ريال مدريد كان المرشح الأول للفوز بالجائزة لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، بعد دوره المحوري في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي الموسم الماضي، ولكن رودري تفوق عليه في مفاجأة غير متوقعة، بعد مساهمته في فوز مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي وحصول إسبانيا على يورو 2024.

وهو ما دفع ريال لمقاطعة الحفل الذي أقيم الإثنين الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس تضامنًا مع فينيسيوس، ليخرج نيفيل قائلًا عبر برنامجه "The Overlap US":"أنا مستاء للغاية من رد فعل فينيسيوس تجاه عدم الفوز بالكرة الذهبية، يجب عليه أن يتعامل بعدل مع باقي اللاعبين المحترفين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"بالنسبة لرودري، فبجانب أنه لاعب رائع للغاية ويجلب قدرًا مذهلًا من التأثير على فريقه من الناحية الفنية مع ناديه أو منتخب بلاده، فهو يتمتع بصفة أخرى، أنه لاعب يساعد الجميع ويتعاون مع باقي زملائه بصورة مثالية".

وواصل نيفيل حديثه:"إنه لاعب يجب على الجميع في العالم أن يحبوه وأن يتحدوا من أجل تقديره، إنه أفضل لاعب خط وسط في العالم بفارق كبير عن أقرب منافسيه في هذه اللحظة، أعتقد أنه اللاعب الوحيد الذي سأضمه لفريقي من مانشستر سيتي على الفور إذا كنت من مشجعي مانشستر يونايتد أو آرسنال، إنه يجمع الفريقين تحت مظلة واحدة، لقد خسروا أربع أو خمس مباريات في الموسم الماضي بوجوده في الملعب".

وتابع نجم الشياطين الحمر السابق:"في الوقت الحالي لا يوجد الكثير من القادة الذين يتمتعون بحضور كبير، رودري يمتلك هذه الصفات، ولديه استمرارية مذهلة على مدار السنوات الماضية، الكرة الذهبية بالنسبة لي لا تتعلق باللاعب الأكثر مهارة وموهبة، بل أفضل وأهم لاعب، وأعتقد أنه رودري، لأنه متميز داخل وخارج الملعب أيضًا".

وعن فينيسيوس جونيور:"أستطيع تفهم إحباط الناس في مدريد والبرازيل لخسارته، لأنه موهبة خاصة، لكني أشعر أن ما فعلوه كان عدوانيًا ويمثل عدم احترام لرودري، في العام الماضي شعرت بالغضب الشديد بعد فوز ليونيل ميسي بالجائزة لأنه لم يكن الأفضل في العالم، والأمر كان مثيرًا للجدل، لكن هذا العام الأمور ذهبت إلى نطاق آخر، رغم استحقاق رودري لها، وقيادته إسبانيا للفوز باليورو رغم أنها لم تكن من المرشحين قبل انطلاق البطولة".

وفي نهاية حديثه حرص نيفيل على الإشادة بفينيسيوس وما يقدمه في ريال مدريد، ولكن في الوقت ذاته شدد على أن اتهام رودري بعدم استحقاق الكرة الذهبية ليس عادلًا بالنظر إلى كل ما قدمه لاعب الوسط الإسباني.