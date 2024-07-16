لا تهتفوا لرودري .. خوسيلو ينحاز لصهره في صراع نجوم إسبانيا على الكرة الذهبية!

معركة البالون دور تقتحم احتفالات إسبانيا بلقب اليورو

فرض صراع جائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، نفسه بقوة على احتفالات منتخب إسبانيا بلقب بطولة الأمم الأوروبية.

وتوج منتخب إسبانيا باليورو، بعد مسيرة إعجازية تغلب خلالها على كبار قارة أوروبا (كرواتيا، إيطاليا، ألمانيا فرنسا)، قبل أن يفوز في النهائي على إنجلترا (2-1)، الأحد الماضي على ملعب برلين الأولمبي.

وخرج الإسبان للاحتفال مع اللاعبين باللقب الأوروبي في حفل ضخم بساحة سيبيليس في العاصمة الإسبانية مدريد، بعد جولة طويلة لحافلة الفريق في شوارع العاصمة.

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وخلال الحفل هتفت الجماهير الإسبانية للنجم رودري، لاعب مانشستر سيتي والذي فاز بجائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا، لكن هذا الهتاف لم يعجب خوسيلو مهاجم ريال مدريد، الذي رأى أن زميله في الريال داني كارباخال أحق بالجائزة.

وقابل خوسيلو هتافات الجماهير بمنح الكرة الذهبية لرودري، بالإشارة إلى زميله وصهره كارباخال، الذي ساهم في فوز الملكي بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا حيث شارك في 41 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5، قبل أن يقود منتخب إسبانيا للفوز باليورو.

ويرتبط كارباخال وخوسيلو بعلاقة صداقة قوية بدأت عندما تزاملا في أكاديمية ريال مدريد، وسمحت لهم علاقتهما في نهاية المطاف بأن يصبحا عائلة، حيث تزوجا من التؤام كانيزاريس.

في المقابل، كان رودري أحد أبرز العناصر في تشكيلة إسبانيا المتوجة باليورو، بينما نجح في قيادة مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان نجم مانشستر سيتي، قد تحدث عن صراع الكرة الذهبية مع لاعب الريال، قائلًا: "سمعت أن داني كارباخال؛ لاعب ريال مدريد الفائز بدوري الأبطال، يستحقها أيضًا!، لكن من وجهة نظر فردية، فأنا فخور جدًا بما أفعله وبالتقدير الذي أحظى به إلا أنه يجب على شخص آخر أن يقوم بهذا التقييم".