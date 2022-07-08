رودريجو يسبق ريال مدريد ويعلن عن مستقبله!

رودريجو مسمتر مع ريال مدريد حتى صيف 2028

أعلن رودريجو جوس أنه سيمدد عقده مع ريال مدريد حتى صيف عام 2028.

اللاعب البرازيلي كان حاسم خلال الموسم الماضي مع ريال مدريد، خاصة في بطولة دوري أبطال أوروبا بأهدافه في كل من تشيلسي ومانشستر سيتي.

رودريجو كشف في حديثه مع صحيفة "ABC" الإسبانية أنه سيمدد عقده مع بطل إسبانيا وأوروبا.

رودريجو يواصل حلمه مع مدريد

وقال الجناح الشاب في تصريحاته: "اللعب لريال مدريد هو حلمي الذي حققته، سأقوم بتجديد عقدي".

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المعروف، أن ريال مدريد سيمدد تعاقده مع رودريجو لمدة ست سنوات، مع وضع شرط جزائي يساوي مليار يورو.

رودريجو لعب بقميص ريال مدريد 108 مباراة، وسجل 18 هدفًا وصنع 21 تمريرة حاسمة.

اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا ولد في أوساسكو بالبرازيل وبدأ مسيرته الكروية مع سانتوس في سن العاشرة.

ولعب في الفريق الأول وهو في السادسة عشرة من عمره وانتقل إلى سانتياجو برنابيو وهو بعمر ال18 وصعد إلى الفريق الأول وأصبح الآن عضوًا رئيسيًا في الفريق، وهو بعمر ال20.