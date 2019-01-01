رودريجو: لم أتوقع هذا السيناريو وبنزيما مهاجم نموذجي

النجم المدريدي الصاعد يتحدث عن اكتساح ليجانيس

أعرب اليافع البرازيلي رودريجو عن سعادته بالفوز العريض الذي حققه ريال مدريد على حساب ليجانيس بخماسية نظيفة في مباراة الجولة الحادية عشر لليجا.

ونجح المنضم حديثًا لصفوف المنتخب البرازيلي في افتتاح أهداف اللوس بلانكوس عند الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف توني كروس الثاني ثم القائد راموس وكريم بنزيما أضافا ثالث ورابع الأهداف من علامة الجزاء، وفي الأخير أنهى لوكا يوفيتش مهرجان الأهداف بضربة رأسية مستحيلة على الحارس.

وبعد المباراة قال رودريجيو "بالطبع سعيد بكل ما حدث، ومن الواضح أن كل شيء يسير بسرعة وهذا لم أتوقعه"، مضيفًا بشأن خماسية ليجانيس "كنا نعرف أننا سنخوض مباراة أمام منافس قوي، لذا كان ينبغي علينا قتل المباراة منذ البداية".

وفي رده على سؤال حول مركزه المفضل كجناح أيمن أو أيسر، قال "ليس لدي مركز مفضل، لقد بدأت على جهة اليمين، لكن بعد ذلك تبادلنا المراكز".

الأهداف مع الأندية:



606 كريستيانو رونالدو ⚽️

619 ميسي ⚽️



🐐🐐 pic.twitter.com/SOoUqgywDJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 30, 2019

وختم بالإشادة بصانع السعادة في ريال مدريد كريم بنزيما، وعنه قال "لاعب ممتاز ويعطينا الكثير من الثقة، ومن السهل جدًا اللعب معه".