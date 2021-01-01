رودريجو: كدت أنهار بسبب الغياب عن ريال مدريد

اللاعب غاب طويلاً بسبب الإصابة

كشف نجم ريال مدريد الشاب رودريجو عن كواليس فترة غيابه عن الملاعب الأخيرة بسبب الإصابة وكم المعاناة التي تعرض لها بسبب عدم مساعدة الفريق.

رودريجو أصيب في ديسمبر الماضي أثناء لقاء غرناطة، وعاد في مطلع مارس الحالي للمشاركة مع ناديه من جديد.

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وقال البرازيلي مع قناة النادي الرسمية: "طوال الوقت الذي كنت فيه بعيداً كان الأمر صعباً".

وأضاف: "كدت أنهار بسبب عدم اللعب والبقاء أمام التلفاز لمشاهدة المباريات، كنت أشعر بالغضب".

واستمر رودريجو: "الآن أنا سعيد بالعودة والعمل بشكل طبيعي كل يوم، الأمر الأصعب هو العودة للأجواء من جديد".

وختم: "أن تستعيد ثقتك في نفسك وتعود كما كنت قبل الإصابة أيضاً صعب، ولكن بقية الأمور سهلة".

وبدأ البرازيلي رويداً رويداً بالمشاركة مع فريقه منذ تعافيه، وشارك في خمس مناسبات منذ ذلك الحين.