جرح إصابات ريال مدريد يُواصل النزيف .. الكشف عن مدة غياب لوكاس فازكيس ورودريجو

الإصابات عرض لا يتوقف في ريال مدريد هذا الموسم

لا يتوقف جرح الإصابات في ريال مدريد عن النزف هذا الموسم! وقد ازدادت الأزمة صعوبة بتعرض المدافع لوكاس فازكيس والمهاجم رودريجو للإصابة خلال مواجهة أوساسونا الأخيرة في الدوري الإسباني.

الريال هزم ضيفه في سانتياجو بيرنابيو 4-0 لكنه خسر لاعبيه للإصابة، وقد أعلن النادي اليوم نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعبان، حيث اتضح إصابة الظهير الأيسر في عضلة الساق لقدمه اليُسرى فيما تعرض المهاجم البرازيلي لإصابة عضلية في فخذ قدمه اليُسرى.

ولم يكشف النادي عن مدة غياب اللاعبين لكن المصادر الصحفية، ومنها صحيفة ماركا، أوضحت أن غياب فازكيس سيمتد إلى شهر تقريبًا، فيما لن يعود رودريجو للملاعب قبل 5-6 أسابيع.

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ريال مدريد عانى من أزمة الإصابات كثيرًا هذا الموسم، حث خسر عدد من لاعبيه لفترات طويلة ومازال بعضهم لم يعد حتى الآن، وأبرزهم داني كارفاخال وأوريلين تشواميني ودييجو ميليتاو.

يُشار إلى أن الفريق العاصمي يحتل وصافة الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن برشلونة في الصدارة، ومازال لديه مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.