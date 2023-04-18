رودريجو عن احتفاله بهدفه في تشيلسي: كنت أريد تكريم مثلي الأعلى كريستيانو رونالدو

نجم ريال مدريد يكشف سبب احتفاله بهدفه على طريقة رونالدو

تحدث رودريجو، نجم فريق ريال مدريد، عن هدفيه بالأمس في شباك تشيلسي ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل المهاجم البرازيلي الشاب هدفين بالأمس في مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي، قاد بهم الفريق الملكي لبلوغ الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلق رودريجو، في تصريحات له عقب نهاية المباراة على احتفاله بهدفه الثاني في شباك تشيلسي قائلًا: " تقليدي لرونالدو؟" هو مثلي الأعلى وقد خطر ببالي وأردت أن أكرمه فاحتفلت على طريقته".

وتابع: " في البداية كنت أريد أن أنزلق على ركبتي ولكني أعاني من تورم بسيط، فقررت الاحتفال على طريقة رونالدو في النهاية لأنه قدوتي".

وتأهل فريق ريال مدريد إلى منافسات الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد تخطى تشيلسي بنتيجة 4-0 بمجموع المبارتين.