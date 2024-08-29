Rodrigo Ribeiro Sporting C.P. 2021-22Getty Images
أحمد رفعت

الهلال يستهدف موهبة سبورتنج لشبونة بعد فشل صفقة ماركوس ليوناردو لاعب بنفيكا

الهلالسبورتنج لشبونةانتقالاتدوري روشن السعوديالدوري البرتغالي الممتازR. Ribeiro

الهلال يتحرك في ملف المهاجم تحت سن الـ21 عامًا

حوّل نادي الهلال رغبته من التعاقد مع البرازيلي ماركوس ليوناردو لاعب بنفيكا، إلى أحد مواهب نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي الصاعدة، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت صحيفة "أبولا" البرتغالي قد أكدت أمس الأربعاء، على أن نادي الهلال يضغط من أجل الحصول على خدمات ماركوس ليوناردو "21 عامًا"، ولكن بنفيكا يتمسك باستمرار لاعبه، وفي نفس الوقت يُحاول الحصول على أعلى مقابل مادي، الأمر الذي عطل الصفقة.

ولكن أكدت صحيفة "ريكورد" البرتغالية اليوم الخميس، على أن الهلال يُريد ضم رودريجو ريبيرو صاحب الـ19 عامًا من نادي سبورتنج لشبونة، والذي يحظى أيضًا باهتمام من أندية إنجليزية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة أن سبورتنج لشبونة استقر على بيع ريبيرو، وسط اهتمام من أندية إنجليزية بالإضافة إلى الهلال، الذي يسعى لضم مهاجم من مواليد 2003 فيما أعلى.

ويطلب سبورتنج لشبونة الحصول على 15 مليون يورو مقابل الموافقة على بيع رودريجو، ولكن سوق الانتقالات في إنجلترا سيغلق بابه غدًا، بينما مازال أمام الهلال حتى 2 سبتمبر المقبل لحسم الصفقة.

المباريات التالية

إعلان