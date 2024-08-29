الهلال يستهدف موهبة سبورتنج لشبونة بعد فشل صفقة ماركوس ليوناردو لاعب بنفيكا

الهلال يتحرك في ملف المهاجم تحت سن الـ21 عامًا

حوّل نادي الهلال رغبته من التعاقد مع البرازيلي ماركوس ليوناردو لاعب بنفيكا، إلى أحد مواهب نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي الصاعدة، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت صحيفة "أبولا" البرتغالي قد أكدت أمس الأربعاء، على أن نادي الهلال يضغط من أجل الحصول على خدمات ماركوس ليوناردو "21 عامًا"، ولكن بنفيكا يتمسك باستمرار لاعبه، وفي نفس الوقت يُحاول الحصول على أعلى مقابل مادي، الأمر الذي عطل الصفقة.

ولكن أكدت صحيفة "ريكورد" البرتغالية اليوم الخميس، على أن الهلال يُريد ضم رودريجو ريبيرو صاحب الـ19 عامًا من نادي سبورتنج لشبونة، والذي يحظى أيضًا باهتمام من أندية إنجليزية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة أن سبورتنج لشبونة استقر على بيع ريبيرو، وسط اهتمام من أندية إنجليزية بالإضافة إلى الهلال، الذي يسعى لضم مهاجم من مواليد 2003 فيما أعلى.

ويطلب سبورتنج لشبونة الحصول على 15 مليون يورو مقابل الموافقة على بيع رودريجو، ولكن سوق الانتقالات في إنجلترا سيغلق بابه غدًا، بينما مازال أمام الهلال حتى 2 سبتمبر المقبل لحسم الصفقة.