المعاناة مستمرة .. نجم آخر يسقط ويغيب عن ريال مدريد أمام جيرونا

يعاني من مشكلة عضلية

تلقى ريال مدريد ضربة جديدة فيما يخص أزمة الإصابات، وذلك بتعرض لاعبه رودريجو لإصابة عضلية، ستبعده عن مواجهة الفريق أمام جيرونا في الدوري الإسباني.

الإصابات انتشرت مثل "الوباء" في ريال الفترة الأخيرة، حيث يغيب داني كارباخال وإيدير ميليتاو حتى نهاية هذا الموسم، بالإضافة للإصابات القصيرة لإدواردو كامافينجا وفينيسيوس جونيور مع عدم وضوح موقف دافيد ألابا من العودة، والآن جاء الدور على رودريجو.

الحساب الرسمي لريال مدريد على منصة "إكس" أكد أن رودريجو لن يلعب أمام جيرونا الليلة، وذلك بسبب معاناته من مشكلة عضلية، ليخرج من حسابات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

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وكان الجناح البرازيلي قد عاد مؤخرًا من إصابة مماثلة، والآن تعود نفس المشكلة للظهور، ووفقًا لموقع "ريليفو" فإنه سيغيب عن الفريق لـ4 مباريات، مما يعني خروجه قائمة الميرينجي لمواجهة أتالانتا في المباراة القادمة بدوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ريال يدخل مواجهة جيرونا، محاولًا التعافي من الخسارة 2/1 يوم الأربعاء الماضي أمام أتلتيك بيلباو في الليجا، حيث يحتل الفريق المركز الثاني بالمسابقة بـ33 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.