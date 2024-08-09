بعد تصريح "أفضل فريق في العالم" .. رودريجو يرد على اهتمام جوارديولا برسالة واضحة

أنشيلوتي كلمة السر في القرار الأخير للبرازيل

حسم المهاجم البرازيلي الشاب رودريجو جويس، لاعب ريال مدريد، الجدل والشائعات المنتشرة حول رغبته في الرحيل عن النادي الملكي إلى مانشستر سيتي، مع وجود رغبة واضحة لدى المدرب بيب جوارديولا في ضمه للعملاق الإنجليزي.

ويربط رودريجو (23 عامًا) بعقد طويل الأمد مع ريال مدريد حتى 2028، والذي يحتوي على شرط جزائي تقدر قيمته بمليار يورو، ما يجعل مسألة رحيله أمرًا معقدًا للغاية.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن رودريجو لا يفكر تمامًا في الرحيل عن ريال مدريد، حيث يثق في أنه سيستمر في الفريق كضلع ثالث للهجوم الملكي في الموسم المقبل، مع زميليه الفرنسي كيليان مبابي ومواطنه فينيسيوس جونيور.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن رودريجو يحظى تمامًا بثقة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي والذي يعتبره عنصرًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه في التشكيلة، وكذلك الحال بالنسبة لإدارة فلورنتينيو بيريز التي أعدت خطة طويلة المدى ليكون هذا شكل هجوم الفريق في المستقبل.

وأوضحت "آس" أن التصريح الشهير لرودريجو بأن مانشستر سيتي هو الفريق الأفضل في العالم، قاله قبل مباراة الفريقين في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، قبل أن يساهم مع فينيسيوس في إقصاء النادي الإنجليزي.

وأكدت أن المهاجم البرازيلي لا يفكر تمامًا في الانتقال إلى السيتي حتى لو اتصل به جوارديولا شخصيًا لمحاولة إقناعه، مشيرة إلى أنه حتى لو وافق اللاعب فإن النادي السماوي لن يستطيع إتمام الصفقة بسهولة في ظل مراقبة كل تحركاته المالية بعد وجود 115 اتهامًا في سجله بانتهاك قانون اللعب المالي النظيف.