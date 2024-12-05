"لن أحتسب أي شيء" .. نشر محادثة الحكم وغرفة الفيديو التي حرمت ريال مدريد من ركلة جزاء ضد بيلباو

أنشيلوتي لم يستطع الحكم عليها

حلقة جديدة من مسلسل الجدل التحكيمي في الدوري الإسباني، تظهر في هزيمة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو بهدفين مقابل هدف، أمس، الأربعاء، على ملعب الفريق الباسكي.

ثنائية بيلباو جاءت عن طريق أليكس بيرينجوير وجوركا جوروزيتا، بينما أحرز ريال هدفه بواسطة جود بيلينجهام، في الوقت الذي أهدر فيه كيليان مبابي ركلة جزاء في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

ريال كان يمكنه الحصول على ركلة جزاء أخرى خلال هذه المباراة، عندما تمت عرقلة البرازيلي رودريجو داخل منطقة الجزاء، ولكن حكم المباراة قرر عدم احتسابها بسبب وجود تسلل.

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وبعد نشر التسجيل الصوتي لمراجعة تقنية الفيديو للقطة، تبين أن الحكم المسؤول عن غرفة المراجعة طلب من الحكم خوسيه ماريا سانشيز الحضور لمشاهدة ركلة جزاء محتملة، بحجة أن مدافع بيلباو اعترض رودريجو ولم يلمس الكرة.

وعندما ذهب الحكم لرؤية الإعادة قال نصًا:"حسنًا، لن أحتسب أي شيء، سأستأنف اللعب بركلة مرمى وتسلل، لقد كان متسللًا، أليس كذلك خورخي؟".

وهو الأمر الذي اتفق معه حكم تقنية الفيديو في النهاية، في الوقت الذي خرج فيه كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بعد المباراة، ليؤكد أنه لم يشاهد اللعبة بالشكل الكافي للحكم عليها خلال اللقاء.

يذكر أن الهزيمة جعلت ريال يستمر في المركز الثاني بجدول الليجا بـ33 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الأول.