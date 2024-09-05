ضحك وصدمة .. رودريجو يرد على استبعاده من قائمة الكرة الذهبية بلا كلمات!

النجم البرازيلي يشعر بالظلم من جديد

قرر الجناح البرازيلي رودريجو الرد على استبعاده من قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2024، ولكن من دون التفوه بأي كلمات!

جناح ريال مدريد تم استبعاده من القائمة التي أعلنتها مجلة "فرانس فوتبول" أمس، الأربعاء، والتي ضمت 30 لاعبًا، منهم 7 لاعبين من ريال مدريد وهم المعتزل توني كروس، بالإضافة للوافد الجديد كيليان مبابي وأنطونيو روديجير وفيديريكو فالفيردي وفينيسيوس جونيور وداني كارباخال وجود بيلينجهام.

وشهدت القائمة غياب رودريجو عن الصورة تمامًا، رغم مساهمته الفعالة في حصول ريال مدريد على دوري أبطال أوروبا والسوبر المحلي والدوري الإسباني الموسم الماضي، لذلك قرر الخروج للرد بعد ساعات قليلة من الإعلان عن الأسماء المرشحة.

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ونشر البرازيلي قصة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" دون التفوه بأي كلمات، حيث تضمنت ست صور يستعرض فيها اللحظات الخاصة له الموسم الماضي مع ريال مدريد، مع وضع رمزين تعبيريين أحدهما يضحك والآخر يعبر عن الشعور بالصدمة.

Instagram (@rodrygogoes)

وظهر رودريجو في إحدى الصور وهو يقبل كأس دوري أبطال أوروبا، وهي المسابقة التي كان حاسمًا فيها الموسم الماضي، حيث سجل هدف ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد بإياب دور الثمانية، وهي المواجهة التي تم حسمها بركلات الترجيح.

وتذكر كذلك صاحب الـ23 سنة ظهوره كأساسي في مباراة الذهاب أمام سيتي وتسجيله هدفًا في شباك الفريق الإنجليزي، وكذلك مباراة ذهاب نصف النهائي أمام بايرن ميونخ التي صنع فيها هدفًا، بالإضافة للقطتين مع لقب الدوري وكأس السوبر الإسباني.

جدير بالذكر أن الدولي البرازيلي نجح في تسجيل 17 هدفًا وصنع 9 في 51 مباراة لعبها مع ريال مدريد بكل البطولات الموسم الماضي.