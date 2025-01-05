قد يتم سجنه لمدة 5 سنوات .. اتهام نجم كورينثيانز بالقتل في الأرجنتين!

نجم كورينثيانز قد يواجه عقوبة بالحبس

يواجه لاعب كرة القدم الأرجنتيني رودريجو جارو لاعب وسط نادي كورينثيانز البرازيلي، اتهامًا بالتسبب في حادث مروري، أسفر عن مقتل سائق دراجة نارية في بلدة جنرال بيكو بمقاطعة لا بامبا الأرجنتينية، حيث كان يقضي عطلة عيد الميلاد.

وفقًا لتصريحات المدعي العام فرانشيسكو كوينكا، فإن رودريجو جارو، يقود شاحنة من طراز "رام" برفقة شخص آخر لم يتعرض لإصابات، عندما اصطدمت مركبته بدراجة نارية على طريق 300 أثناء انعطافه عند طريق 108، وأدى الاصطدام إلى وفاة سائق الدراجة في الحال.

وقال كوينكا خلال حديثه لبرنامج "En boca de todos HD" الأرجنتيني: "كلا المركبتين كانتا تسيران في نفس الشارع، ووقع التصادم أثناء محاولة الشاحنة الانعطاف".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأظهرت التحقيقات الأولية أن جارو قد يكون مسؤولًا عن "القتل غير المتعمد"، خاصة بعد أن جاءت نتيجة اختبار الكحول الذي أجري له عقب الحادث إيجابية.

وصرح المدعي العام بأن السلطات تعمل حاليًا على تحليل جميع جوانب الحادث لتحديد درجة المسؤولية، بما في ذلك السرعة، إشارات المرور، وحالة الطريق عند وقوع الحادث.

وتم إطلاق سراح جارو تحت المراقبة لحين استكمال التحقيقات، كما أعلن اللاعب عن تعاونه الكامل مع السلطات، حيث يتم تحليل شهادته إلى جانب تسجيلات كاميرات المراقبة وأقوال الشهود.

في الأرجنتين، تتراوح عقوبة القتل غير المتعمد بين سنتين وخمس سنوات سجن، ومع ذلك، قد تزيد العقوبة إذا ثبت وجود عوامل مشددة مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو تجاوز السرعة المحددة.