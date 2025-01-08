فيديو | إصابة غريبة .. نقل نجم توتنهام على "نقالة" بعد سقوط مرعب أمام ليفربول!

نجم خط وسط توتنهام تعرض لإصابة مفاجئة ضد ليفربول

تعرض لاعب الوسط الأوروجوياني رودريجو بنتانكور، نجم نادي توتنهام، لإصابة غريبة خلال مباراة فريقه ضد ليفربول، ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وخلال تنفيذ نادي توتنهام لركلة ركنية بالدقيقة 6 من زمن المباراة، توجه بنتانكور نحو الكرة، ليحرك رأسه بشكل مفاجئ من أجل لعب الكرة برأسه في المرمى، لكنه سقط بشكل مرعب.

ويبدو أن لاعب وسط توتنهام قام بتحريك رقبته بطريقة غير صحيحة، وهو ما أثر عليها بشكل سلبي، وجعلته يسقط على أرضية الملعب دون قدرته على استكمال المواجهة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد محاولات من جانب طبيب توتنهام لعلاجه حتى يتمكن من استكمال المباراة، تم نقل بنتانكور إلى خارج الملعب على "نقالة" من جانب المسعفين.

وأشار الإعلامي جيانلوكا دي مارزيو عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أن لاعب الوسط الأوروجوياني قد فقد وعيه على أرضية الملعب، وتم إخراجه على النقالة.