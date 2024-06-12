رودريجو لن يكون الضحية .. أنشيلوتي يتخلص من صداع فينيسيوس ومبابي بخطة مُرعبة!

بيلينجهام يعود خطوة إلى الوراء

بعد انضمام الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، بات السؤال الشاغل لعقل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، هو كيفية توظيف هذا الكم من النجوم في تشكيلة الفريق.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن أنشيلوتي رسم الخطوط العريضة بشأن شكل الفريق الملكي خلال الموسم المقبل، حيث سيعتمد على مبابي كرأس حربة صريح في التشكيلة الأساسية.

وأشارت إلى أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لن يتم تغيير مركزه، حيث يتألق في مركز الجناح الأيسر وسيواصل الاعتماد عليه بنفس الجبهة، بينما سيلعب البرازيلي الآخر رودريجو جويس في مركز الجناح الأيمن.

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وأوضحت أن خطة أنشيلوتي في الفترة المقبلة، ستعتمد على تدريب الثلاثي الهجومي لريال مدريد على اللامركزية، بحيث يتم التدوير بينهم في أرض الملعب خلال المراكز الهجومية الثلاثة، وهو ما سيشكل خطورة كبيرة على أي منافس.

وفيما يتعلق بمركز الإنجليزي جود بيلينجهام، فسيعود للعب بخط الوسط، وسيكون لديه مهام هجومية واضحة بالتقدم مع لاعبي الخط الأمامي للاستفادة من قدراته في الاختراق وصناعة اللعب وتسجيل الأهداف.

يذكر أن كيليان مبابي انضم إلى ريال مدريد هذا الصيف في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وسيبدأ تدريباته مع الميرنجي عقب انتهاء منافسات بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024"، التي تنطلق خلال أيام في ألمانيا.