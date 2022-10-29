رودجرز يُكذب نفسه: انزلقت على ركبتي بعدما علمت بغياب هالاند ضدنا

سبق أن تمنى اللعب ضد المهاجم النرويجي

تراجع بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، عن تحديه نظيره بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بإشراك مهاجم الفريق إرلينج هالاند، ليعرب عن سعادته بغياب النرويجي!

هالاند خرج من قائمة سيتي لمواجهة ليستر، اليوم، السبت، في الدوري الإنجليزي، بسبب معاناته من إصابة في الكاحل أبعدته عن المباراة.

وقال رودجرز قبل اللعب ضد سيتي في تصريحات للموقع الرسمي للبطولة:"سأكون كاذبًا لو قلت لك إنني لم أنزلق على ركبتي من السعادة عندما علمت أنه لن يشارك".

ويتراجع بذلك مدرب الثعالب عن ما قاله في المؤتمر الصحفي للقاء، حيث قال خلاله:"أتمنى أن يلعب هالاند ضدنا لأنه لاعب رأيته منذ سنوات سابقة وأنت دائمًا تريد رؤية أفضل اللاعبين".

وأضاف:"ستكون لدينا فرصة لرؤية أحد النجوم من الطراز العالمي يقوم بتطوير موهبته هنا وعمره 22 سنة فقط".

يذكر أن صاحب الـ21 سنة يعيش بداية مذهلة مع مانشستر سيتي منذ انتقاله قادمًا من بوروسيا دورتموند، حيث سجل 22 هدفًا وصنع 3 في 16 مباراة.