رودجرز ينفي تعاقد ليستر سيتي مع نجم ليفربول

لا صحة لهذه الشائعات..

نفى بريندان رودجرز، المدير الفني لليستر سيتي، أن يكون فريقه قد أتم اتفاقه مع آدم لالانا، لاعب ليفربول، لينضم لهم في الصيف المقبل.

عقد لالانا في أنفيلد ينتهي بنهاية هذا الموسم، مع عدم وجود نية من إدارة الريدز في تمديد إقامته بليفربول، لتبدأ الشائعات تطال مستقبل الدولي الإنجليزي.

غير أن رودجرز شدد على أن ليستر لم يتفاوض مع لالانا، حيث قال "لقد رأيت الكثير من الشائعات حول أننا اقتربنا من لالانا، هذا الكلام غير صحيح.".

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كما أضاف "إنه في مرحلة من عقده سيكون أمامه العديد من الخيارات وليس نحن فقط.".

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رودجرز كال المديح في وقت لاحق من شهر فبراير الحالي للالانا، واعتبره واحدًا من النجوم الذي يتمنى أن يُشرف على تدريبهم مرة أخرى، مما زاد الأحاديث حول إمكانية لم شملهم مجددًا.

يذكر أن رودجرز هو من جلب لالانا إلى ليفربول، وذلك بعدما اقتنع بما لديه من موهبة وأداء مميز قدمه رفقة ساوثامبتون في السنوات التي قضاها هناك.

كما تجدر الإشارة إلى أن لالانا قد شارك هذا الموسم مع ليفربول في 19 مباراة بمختلف البطولات وأغلبهم كبديل، وسجل هدفًا وحيدًا مع صناعته لآخرين.



