رودجرز يكشف سبب رحيل ستيرلينج عن ليفربول

المدير الفني الحالي لليستر سيتي بريندان رودجرز يتحدث عن سبب انتقال رحيم ستيرلينج من ليفربول إلى مانشستر سيتي

كشف بريندان رودجرز المدير الفني السابق لليفربول والحالي لليستر سيتي عن السبب الذي دفع رحيم ستيرلينج لمغادرة الريدز تجاه مانشستر سيتي.

وكان ستيرلينج قد قدم انطلاقة مميزة مع ليفربول خلال موسم 2014، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 49 مليون جنيه إسترليني صيف العام 2015.

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وحول ذلك، قال بريندان رودجرز إن السبب الذي دفع ستيرلينج إلى الذهاب لمانشستر سيتي تحديدًا هو رغبته في حصد الألقاب مع الفريق.

وأضاف: "لقد كان أفضل لاعبي ليفربول على الإطلاق في الوقت الذي رحل فيه عن الفريق من أجل الالتحاق بمانشستر سيتي، هذه كانت حقيقة بالفعل"

وتابع: "ستيرلينج أراد الفوز بالألقاب مع مانشستر سيتي، ومنذ مغادرته حقق لقبين على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، فضلًا عن بقية الألقاب المحلية"

وأردف: "بالنسبة لي أعتقد أنه اختار الاختيار الصحيح وكان قراره صائبًا بالرحيل عن صفوف الريدز في هذا الوقت بالتحديد، أعتقد أنه يفكر هكذا أيضًا"

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يذكر أن ليفربول حقق دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وهو الأمر الذي لم يحققه رحيم ستيرلينج مع مانشستر سيتي، رغم تحقيقه للقبين على مستوى البريميرليج الذي لم يحققه الليفر منذ 1990.