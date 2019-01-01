رودجرز يصنع تاريخًا جديدًا في ليستر سيتي

براندن رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي يصل لرقمًا تاريخيًا رفقة فريقه عقب مواجهة كريستال بالاس.

حقق فريق ليستر سيتي اليوم فوزًا هامًا على نظيره كريستال بالاس في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ ١١ من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في الفوز ليرفع من سجل انتصارات الفريق تحت قيادة المدرب السابق لليفربول براندن رودجرز وهو ما قاده لرقمًا تاريخيًا.

ووصل ليستر سيتي للفوز رقم ١٢ له في الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدرب براندن رودجرز منذ أن تولى المسؤولية قبل أشهر ولم يحقق أي طرف آخر في البطولة عدد أكبر من الانتصارات سوى ليفربول بواقع ١٩ مباراة ومانشستر سيتي بـ ١٧.

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وأصبح جيمي فاردي أول لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم يصل للهدف رقم عشرة وهذه هي المرة الثانية في مسيرته التي يصل فيها لذلك الرقم قبل أي لاعب آخر في البطولة بعد تحقيقه ذلك في موسم ٢٠١٥-٢٠١٦ الذي نال فيه ليستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي.

وكان الهدف الذي سجله فاردي هو رقم ٢٢ في عام ٢٠١٩ أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي متفوقًا على أجويرو الذي يملك ٢١ وماني بـ ٢٠ وأوباميانج بـ ١٧ هدفًا.

وصار اللاعب كاجلار سويونكو هو ثاني تركي يسجل مع ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي خلف موزي عزت لاعب الفريق السابق والذي سجل ٣٣ هدفًا بين ١٩٩٦ و٢٠٠٤.

جدير بالذكر أن لقاء اليوم انتهى بفوز ليستر سيتي بهدفين نظيفين ليحافظ الفريق على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٢٣ نقطة.