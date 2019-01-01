رودجرز يؤكد رفض عرضين لهدف مانشستر يونايتد

لم يتم تأكيد كونهما عرضي يونايتد أم لا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشف برندان رودجرز مدرب ليستر سيتي عن رفض ناديه لعرضين رسميين لضم هاري ماجواير مدافع الثعالب دون الكشف عن النادي أو الناديين.

يأتي ذلك في وقت لم ينجح به يونايتد بعد في معادلة الرقم الذي يريده ليستر للتخلي عن المدافع الإنجليزي الدولي، وهو 90 مليون جنيه استرليني.

وبحسب التقارير فإن ماجواير هو أولوية أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة ميرور عن قيمة العرضين، حيث جاء الأول بـ70 مليون جنيه استرليني، تلاه الثاني بـ80 مليون، والذان يرجح عودتهما ليونايتد، رغم أن ذلك يظل غير مؤكد في الوقت الراهن.

يذكر أن مانشستر سيتي يعد مهتماً أيضاً، ولكنه لا ينوي دفع هذا المبلغ أيضاً، رغم حاجته لبديل يعوض اعتزال رحيل قائده فينسنت كومباني.